Zbigniew Ćwiąkalski: Sprawa Tomasza Komendy jest zamknięta

Jakim Tomasz Komenda był klientem?

Dość trudnym, bo nie bardzo rozumiał, że musi to wszystko jeszcze powtórzyć, szczególnie w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, to ocenia się rzeczywiste utracone korzyści i to jest łatwiejsze, ale w zadośćuczynieniu jest kwestia strat moralnych, jego cierpienia, musiał opowiedzieć, jak wyglądał jego pobyt w zakładzie karnym, z jakimi dolegliwościami się to wiązało. Nie chciał o tym opowiadać kolejny raz. Miał szansę na fachową kurację psychologiczną we Wrocławiu na Uniwersytecie Medycznym, ale się nie zgodził. Musiałby opowiedzieć jeszcze raz o tym wszystkim, co go spotkało. Potem doszło do postępowania w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, dotyczącego ustalenia osób winnych, które doprowadziły do postawienia mu zarzutów i późniejszego skazania.

To było największe odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie udało się panu wywalczyć?

Nie tylko mnie, ale w ogóle to największe pieniądze za niesłuszne skazanie w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W sprawie Tomasza Komendy ktoś zawinił?

Aparat ścigania i wymiar sprawiedliwości.