W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda zainicjował postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika, byłych szefów CBA skazanych prawomocnie przez sąd na 2 lata pozbawienia wolności.

Reklama

– Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według standardów konstytucyjnych i ustawowych. Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim – powiedział prezydent.

– To oznacza, że pierwsze kroki, moją decyzję kieruję do prokuratora generalnego, albowiem PG musi się do niej odnieść. Taka jest procedura – wyjaśnił.

Prezydent zaznaczył też: – Jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 kodeksu postępowania karnego, aby prokurator generalny zawiesił wykonywania kary, aby PG, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzonej.

Zgodnie z k.p.k., jeżeli szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz prokurator generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.