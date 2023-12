Kopalnia kryptowalut w siedzibie NSA. Nowe informacje

Dlaczego kryptogórnicy kradną prąd

Koparki kryptowalut to urządzenia składające się z płyty głównej oraz wielu silnych kart graficznych i doskonałego systemu chłodzenia. Są to bardzo drogie urządzenia, mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę. Wielu tzw. górników buduje je samodzielnie albo łączą się w grupy, by zwiększyć efektywność. Kopanie kryptowalut polega bowiem na ciągłym dokonywaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych. Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie jest kryptowaluta. Im ktoś ma więcej mocnych koparek, tym większa szansa, że nagroda trafi do niego. A jest o co walczyć, obecnie 1 Bitcoin ma wartość około 176 311,19 zł

Ponieważ jednak wydajna koparka kryptowalut powinna działać przez 24 godziny na dobę, pobiera ogromne ilości prądu - najpopularniejsze koparki pracują ze średnią mocą od 1800 do nawet 6000 W. Najbardziej opłacalne jest więc kopanie kryptowalut z pomocą urządzeń wykorzystujących tani prąd z farm wiatrowych czy innych odnawialnych źródeł energii.