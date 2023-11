Kopalnia kryptowalut w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z informacji TVN24 wynika, że zabezpieczone komputery posiadały modemy do łączenia z internetem, co może oznaczać, że "koparki" nie były podpięte do sieci komputerowej NSA.

– Zdarzenie to nie wywołało skutków w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – poinformował sędzia Sylwester Marciniak. Dodał, że o wszystkim powiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.