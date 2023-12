Chodzi o wyrok, który zapadł 20 stycznia przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga. Dotyczył on wypowiedzi Jerzego Jachowicza opublikowanej na youtubowym kanale serwisu wPolityce.pl w czerwcu 2017 roku, niedługo po powstaniu Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Działacze Stowarzyszenia stwierdzili, że publikacja miała na celu zdyskredytowanie LSO i jego członków.

Za co skazany został Jerzy Jachowicz

- Materiał reklamował wpis, iż ”Jachowicz wyjaśnia jakie są cele wspólnoty prokuratorskiej. Kim są ludzie zasiadający we władzach stowarzyszenia? Czym tak naprawdę jest „Lex Super Omnia”?” - wyjaśniało Stowarzyszenie na swoim profilu na Facebooku.

W swoim felietonie Jachowicz opowiadał o powstaniu LSO jako "nowym froncie antyziobrowym". Według jego słów, w pierwszym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia brało udział ok. 150 prokuratorów, zdegradowanych przez Zbigniewa Ziobrę na podrzędne stanowiska w prokuraturze. Wymieniając nazwisko Dariusza Korneluka jako członka władz Stowarzyszenia, Jachowicz powiedział, że gdy był on Prokuratorem Apelacyjnym w Warszawie, "preparował" wnioski o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi i Mariuszowi Kamińskiemu, co pozwoliłoby ich oskarżyć w sprawie likwidacji WSI oraz w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym, której współwłaścicielami byli Jolanta i Aleksander Kwaśniewski.

Korneluk złożył prywatny akt oskarżenia Jachowicza o zniesławienie na podstawie art. 212 Kodeksu karnego.

20 stycznia sąd uznał Jerzego Jachowicza winnym pomówienia Korneluka, czym naraził go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu prokuratora. Jachowicz miał zapłacić do 3 tys. zł nawiązki na cele charytatywne oraz zwrócić Kornelukowi poniesione wydatki.