Sceptyczny wobec perspektywy ewentualnego przenoszenia śledztw jest prof. Witold Kulesza, były dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i współtwórca projektu ustawy o IPN. Jak przypomina, to ona upoważniła prokuratorów Komisji do ścigania sprawców – również zbrodni komunistycznych popełnionych do końca lat 80. – oraz do samodzielnego kierowania aktów oskarżenia do sądów.

Profesor przewiduje, że w razie potrzeby prokuratorzy jednostek powszechnych udźwigną ciężar prowadzenia śledztw w takich sprawach. Ale zwraca uwagę na istotne znaczenie specjalistycznej wiedzy o historii i obowiązującym wówczas prawie. Konkluduje, że dla prokuratorów byłoby to dodatkowe obciążenie, którego można by uniknąć, mając już do dyspozycji tych w strukturach IPN.