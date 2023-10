Sędziowie Juszczyszyn i Piekarska-Drążek żądają ścigania rzecznika Schaba

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone przed kilkoma dniami - pisze w OKO.press Mariusz Jałoszewski.

Za co Juszczyszyn donosi na Schaba

Sędzia Juszczyszyn zarzuca Schabowi złamanie trzech przepisów kodeksu karnego: art. 231 par. 1 (przekroczenie uprawnień służbowych), art. 234 (fałszywe oskarżenie) i art. 232 par. 1 (wywieranie wpływu na czynności urzędowe sądu). Uważa, że Piotr Schab nadużył swojej funkcji rzecznika dyscyplinarnego do ścigania go w sytuacji, gdy nie ma do tego podstaw.

Chodzi o niedawne zarzuty dyscyplinarne, jakie Schab postawił Juszczyszynowi za rzekomą odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości poprzez zaprzestanie orzekania w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego w Olsztynie. W istocie sędzia Juszczyszyn domaga się wykonania orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ze stycznia 2023 r. w sprawie cofnięcia karnego przeniesienia do wydziału rodzinnego. Sąd nakazał przywrócić Pawła Juszczyszyna do pracy w wydziale cywilnym, ale prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, który jest jednocześnie członkiem tzw. neoKRS, ignoruje to orzeczenie i dąży do wyrzucenia Juszczyszyna z zawodu sędziowskiego.

Paweł Juszczyszyn ocenia dyscyplinarkę jako formę nacisku. Ma go zniechęcić do sprawowania funkcji sędziego w sposób niezawisły i wywołać efekt mrożący u innych sędziów. Olsztyński sędzia uważa też, że stawianymi bezpodstawnie zarzutami rzecznik Schab zniesławił go i naruszył jego dobre imię w oczach opinii publicznej.