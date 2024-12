P180 to kolejny biurowiec sprzedany przez spółkę Skanska w tym roku. W maju deweloper sprzedał biurowiec Studio B w Warszawie, w czerwcu - Nowy Rynek E w Poznaniu.

Cytowany w komunikacie Adrian Karczewicz ze spółki Skanska Commercial Development Europe komentuje, że transakcje są dowodem, że biurowce firmy są „wysoko cenione przez inwestorów”.

P180 z ekologicznymi certyfikatami

Biurowiec P180 zdobył ekologiczne certyfikaty LEED Core & Shell Platinum, WELL Core & Shell Gold, Obiekt bez Barier, a także ubiega się o WELL Health-Safety Rating.

- Budując P180, po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej zastosowaliśmy beton o obniżonym śladzie węglowym, co pozwoliło na redukcję emisji CO₂ o 42 proc. w porównaniu z tradycyjnym betonem – mówią przedstawiciele dewelopera. - Do budowy posłużyły także materiały z recyklingu oraz te pochodzące od lokalnych dostawców. We wnętrzach obiektu wykorzystano drewno z certyfikatem FSC gwarantującym, że pochodzi ono z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a także niskoemisyjne farby, kleje i uszczelniacze.

100 proc. zużycia energii elektrycznej w budynku jest pokrywane przez energię odnawialną na podstawie deklaracji pochodzenia. W budynku działa system BMS Care. Najemca może monitorować zużycie energii i wody.