Deweloper Skanska podpisał ze szwedzką spółką Stena Real Estate umowę sprzedaży biurowca Studio B zbudowanego na warszawskiej Woli. Wartość transakcji wyniosła 86 mln euro (366 mln zł). Budynek liczy 17,6 tys. mkw. powierzchni najmu – w pełni wynajętej m.in. przez Grupa Societe Generale czy Business Link.

Szwedzi cenią warszawski rynek biurowy

– Sprzedaż Studia B to dowód na niesłabnące zainteresowanie wysokiej jakości biurowcami zlokalizowanymi w dynamicznych, tętniących życiem miejscach. To również potwierdzenie pozytywnej zmiany na rynku inwestycyjnym w kontekście popytu. To już trzecia transakcja i czwarty sprzedany budynek w ramach długoletniej współpracy ze spółką Stena Real Estate, opartej m.in. na zaangażowaniu w kwestie ESG – powiedziała Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Kontynuujemy rozbudowę naszego portfolio w Polsce, inwestując w trwałe aktywa w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Polska, a zwłaszcza Warszawa, charakteryzuje się wysokim PKB i przyciąga najemców z różnych stron świata, dzięki dobrze wykształconym kadrom i intensywnemu rozwojowi tkanki miejskiej. To sprawia, że postrzegamy ten rynek jako dynamiczny i atrakcyjny pod kątem inwestycji – skomentowała Sofia Granlund, szefowa Stena Real Estate.

Studio B ma certyfikaty LEED Platinum, WELL i Obiekt bez barrier, Do budowy zastosowano beton o zmniejszonym śladzie węglowym, którego emisyjność jest średnio o 46 proc. mniejsza niż tradycyjnego.