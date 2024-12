Wiceminister o wyborze nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego: ewidentna wada formalna

Poniedziałek był ostatnim dniem pracy Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym, bowiem zakończyła się jej kadencja sędziowska. Przed kilkoma dniami, po ośmiu latach zarządzania Trybunałem, Przyłębska zrezygnowała ze stanowiska prezesa i do swojego odejścia pełniła funkcję sędziego kierującego pracami TK.

W piątek zgromadzenie ogólne sędziów TK wyłoniło dwóch kandydatów na nowego szefa tej instytucji. Na biurko prezydenta trafiły kandydatury Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Nad wyborem Andrzej Duda nie zastanawiał się długo. Już w poniedziałek powołał na nowego prezesa TK Święczkowskiego.

Wojciech Hermeliński: Nie mamy już TK

Do tego wyboru głowy państwa w rozmowie z portalem Onet.pl odniósł się wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. - Na pewno nie można o nim powiedzieć, że jest to apolityczny kandydat na prezesa TK czy też apolityczny prezes tegoż trybunału. Nie jest - stwierdził wiceszef MS. Przypomniał jednocześnie, że Święczkowski w przeszłości był bardzo mocno powiązany z byłym ministrem Zbigniewem Ziobrą i startował z list PiS do Sejmu. - Oczywistym jest więc, że w żadnym stopniu nie gwarantuje on bezstronności politycznej, która powinna cechować każdego sędziego, w tym prezesa TK - podkreślił Mazur. - Niezależnie od tego, mamy jeszcze ewidentną wadę formalną jego wyboru, bo w tej procedurze brały udział osoby nieuprawnione, czyli tzw. dublerzy w trybunale - dodał.



Wybór Święczkowskiego na łamach Onetu skomentował również Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, były szef Państwowej Komisji Wyborczej. - Prezes TK powinien wyróżniać się wielką wiedzą prawniczą. Czy taką posiada pan Święczkowski? Mam pewne wątpliwości. Plus ma on za sobą tę przeszłość prokuratorską, źle ocenianą, do tego ciągnie się za nim sprawa Blidy. Wszystko to będzie na nim ciążyć - podkreślił. - To, co dziś dzieje się w TK, jest ogólnie rzecz biorąc bardzo przykre. I dopóki nie zmieni się obecny układ władzy, nic się niestety nie zmieni. Nie mamy już TK - podsumował sędzia Hermeliński.