Sąd w Krakowie: "Babcia Kasia" nie odpowie za pogryzienie policjanta

„Babcia Kasia” skazana za atak na aktywistę pro-life

Przypomnijmy, iż mniej łaskawy dla „Babci Kasi” był niedawno Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, który skazał aktywistkę na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem zapłacenia 3 tys. zł nawiązki za ugryzienie i znieważenie aktywisty pro-life.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Katarzyna A. ugryzła mężczyznę w prawe ramię, a także uderzała go pięścią w klatkę piersiową, brzuch i rękę. Sąd ponadto uznał kobietę winną znieważenia mężczyzny poprzez nazywanie go „słowami powszechnie uważanymi za obelżywe”. Do ataku doszło 1 maja 2022 roku podczas pikiety zorganizowanej przez Fundację Pro-Prawo do Życia.

„Babcia Kasia” jest emerytowaną lektorką języka angielskiego i hiszpańskiego. Zdobyła popularność przy okazji protestów Strajku Kobiet i stała się jedną z twarzy sprzeciwu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w Polsce. Często pojawiała się na manifestacjach sprzeciwiających się rządowi Zjednoczonej Prawicy.