Barbara Nowacka ujawniła kulisy rozmów z Episkopatem o lekcjach religii. "Rozpaczliwy krzyk bezradności"

Barbara Nowacka przypomniała, że już w ubiegłym roku mówiła o planach ograniczenia lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. - Sam Kościół to widzi, że w szkołach średnich trwa masowy odpływ od lekcji religii. 30 procent badanych wyborców PiS uważa, że jedna lekcja religii jest tym modelem, który powinien obowiązywać. Nie mówię o innych wyborcach, bo tam poparcie jest znacznie większe. Dlatego w czasie rozmów zgłosili propozycje, które są nie do przyjęcia dla nikogo, bo są rozpaczliwym krzykiem bezradności: zróbmy obowiązkową religię albo etykę, bo inaczej nam odpłyną wierni. Nie jest rolą państwa dbanie o to, by Kościół miał wiernych. To jest zadanie Kościoła – mówiła minister edukacji w programie Rozmowa Piaseckiego w TVN24.

W odpowiedzi na pytanie o zaproponowane przez Episkopat rozwiązanie, by w szkołach ponadpodstawowych była jedna lekcja religii, w podstawowych zaś - dwie lekcje, Barbara Nowacka powiedziała, że „to kompromis powiązany z obowiązkowością”. - Młodzież i ich rodzice mają prawo wybrać taką drogę w kwestiach wiary i sumienia, jaką chcą, Uważam, że edukacja o wartościach, o filozofii, o religioznawstwie, powinna być. Dlatego zapowiedziałam to księżom biskupom, że elementy religioznawstwa będą wzmocnione podczas reformy 2026 roku – powiedziała Nowacka. - To potrzebne w tym bardzo chaotycznym czasie, by (uczniowie) mieli podstawy do odróżnienia prawdy od fałszu, dobra od zła, rozumienia i czytania kontekstów filozoficznych – przekonywała.

Nowacka: Przez lata dochodziło do naprawdę dziwnych sytuacji, plan trzeba ułożyć racjonalnie

- Dziś oczywiste jest, że większość rodziców dzieci w szkołach podstawowych chce, by dzieci miały lekcje religii w szkole. Najwygodniej, również ze względów organizacyjnych dla całej reszty - żeby nie dyskryminować dzieci, które należą do innych kościołów lub też nie chodzą na lekcje religii - żeby było to na pierwszej lub ostatniej lekcji – przekonywała minister Nowacka. - Przez lata dochodziło do naprawdę dziwnych sytuacji, że dzieciaki niechodzące na lekcje religii siedziały na korytarzu, nie uczestniczyły w lekcjach albo siedziały w tej samej sali, siedziały tyłem lub bez opieki. Trzeba ułożyć plan tak racjonalnie, żeby religia lub etyka były na pierwszej albo ostatniej lekcji – dodała.