Sędzia Juszczyszyn ma pięć nowych dyscyplinarek

Czytaj więcej Sądy i trybunały Pierwsze takie orzeczenie sądu. Nawacki ma cofnąć przeniesienie Juszczyszyna Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w precedensowym orzeczeniu nakazał przywrócić sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna do pracy w macierzystym wydziale cywilnym - informuje portal oko.press.

Bo podważa status tzw. neosędziów

Kolejne cztery sprawy dyscyplinarne wszczął zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie Tomasz Koszewski, który jest jednocześnie wiceprezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie (zastępcą Nawackiego).

Sędziego Juszczyszyna ściga za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE, w których podważono status neoKRS i jej nominacji sędziowskich.

Jako wiceprezes sądu Koszewski nałożył na Juszczyszyna nowe sankcje służbowe. To trzy uwagi stwierdzające rzekome uchybienia w jego pracy i wzywające go do ich usunięcia. Według OKO.press chodzi o odmowę orzekania w wydziale rodzinnym po styczniowej decyzji sądu nakazującej przywrócenie sędziego do orzekania w wydziale cywilnym.

Juszczyszyn: Jestem przygotowany na długą walkę

Obecnie sędzia Paweł Juszczyszyn codziennie przychodzi do pracy, został przeniesiony do starego gabinetu w wydziale cywilnym. Nie są mu już przydzielane nowe sprawy w wydziale rodzinnym, lecz prezes sądu chce, by załatwił ok. 200 spraw, które przydzielono mu wcześniej.

W rozmowie z OKO.press Juszczyszyn zapowiada, że mimo nowych represji, nie zmieni poglądów prawnych.