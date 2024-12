Łukasz Guza: Granice wolności słowa

Wojna domowa jest nieunikniona”. Post o takiej treści zamieścił Elon Musk na należącym do niego portalu X jako komentarz do protestów w Wielkiej Brytanii w sierpniu, do których doszło po tym, jak 17-letni nożownik zaatakował szkołę tańca, zabijając trzy dziewczynki i raniąc inne dzieci. „Oni jedzą psy, jedzą koty należące do ludzi, którzy tam mieszkają” – oznajmił podczas debaty prezydenckiej Donald Trump, oskarżając w ten sposób migrantów z Haiti mieszkających w stanie Ohio.