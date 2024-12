Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept. Pacjenci mają powody do radości

Z racji, że obecnie lekarz przyjmujący pacjentów prywatnie nie może przepisać im recepty na lek refundowany, a jedynie płatny 100 proc., zdarza się, że pacjent, który chce skorzystać z pełnej refundacji, po prywatnej wizycie wraca do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wskutek tego wydłużają się kolejki w placówkach POZ. Po uchwalonej przez Sejm zmianie program refundacji ma kosztować 415 mln zł rocznie.

Farmaceuta wystawi receptę na szczepienie i wykona je w aptece

Ustawa umożliwi także farmaceutom wystawianie recept na produkt immunologiczny niezbędny do przeprowadzenia wszystkich 26 szczepień ochronnych, w tym refundowanych ze środków publicznych na grypę, Covid-19 i przeciw pneumokokom. Pacjent będzie mógł zostać zaszczepiony w aptece, w której wystawiono mu taką receptę.

- Pacjent, który chce się zaszczepić w aptece, musi najpierw iść do lekarza, odczekać w kolejce, a gdy otrzyma od lekarza receptę, musi wrócić z nią do apteki. Jeśli jednak trafi do apteki, w której nie wykonuje się szczepień, musi wrócić do lekarza. Droga do osiągnięcia efektu w postaci ochrony immunologicznej jest zatem bardzo długa, dlatego nie ma dużego zainteresowania - wyjaśnia Marian Witkowski, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie. W jego ocenie zmiana poprawiająca dostępność do szczepionki zwiększy także poziom wyszczepienia. A warto dodać, że Polska ma jeden z najniższych poziomów wyszczepialności na grypę w Europie, bo na poziomie 3-4 proc., podczas gdy np. Anglia ma na poziomie 70 proc. Większa wyszczepialność będzie jednoznaczna ze zdrowszym społeczeństwem i zmniejszeniem obciążenia dla systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej Zdrowie Aptekarz nie odmówi pigułki „dzień po", powołując się na klauzulę sumienia Farmaceuci powinni się skupić na udzieleniu pacjentowi informacji o leku i na poradzie farmaceutycznej, a nie na skomplikowanych równaniach matematycznych – mówi Marian Witkowski, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

W Polsce jest 11 tys. farmaceutów posiadających kwalifikacje do wykonywania szczepień, a szczepienia są wykonywane w 1,5 tys. aptek.