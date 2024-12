Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie

Hipotetyczna szansa na kompleksową zmianę Trybunału jednak jest. Sejm uchwalił bowiem dwie ustawy reformujące TK, zablokował je prezydent i skierował do Trybunału. Ten miał się nimi zająć w poniedziałek, jednak sprawa spadła z wokandy. Co dalej z reformą TK?

To prawda, zespół ekspertów prawnych Fundacji Stefana Batorego opracował apolityczną i ekspercką koncepcję systemowej reformy Trybunału Konstytucyjnego, która przybrała formę projektu ustawy i po szerokich konsultacjach została przyjęta przez większość parlamentarną. Prezydent odmówił jednak jej podpisania i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuty postawione przez prezydenta trudno jednak uznać za zasadne, poza tym dotyczą one nielicznych przepisów ustawy o TK i przepisów ją wprowadzających. Trudno zatem znaleźć podstawy dla stwierdzenia niezgodności całości tych projektów z konstytucją nawet przez Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie. Gdyby jednak tak się stało, to projekty te będą mogły ponownie stać się przedmiotem inicjatywy ustawodawczej.

Pewne zastrzeżenia do rządowych planów naprawy TK formułuje Komisja Wenecka. Z doniesień medialnych wiemy, że komisja przede wszystkim nie zgadza się na wygaszenie kadencji wszystkich obecnych sędziów TK. Według komisji jest to niedopuszczalne i prawidłowo powołani sędziowie TK powinni dotrwać do końca ich kadencji. Czy minister Adam Bodnar powinien zatem zrewidować plany reformy?

Nie ma wątpliwości, że zarówno Komisji Weneckiej, jak i Ministerstwu Sprawiedliwości oraz licznym organizacjom społecznym skupionym wokół idei praworządności zależy na niezwłocznym przywróceniu w działalności TK standardów niezależności i apolityczności. Dyskusja pojawia się w zakresie metody przywracania praworządności. Rozumiem Komisję Wenecką i jej głębokie przywiązanie do zasady nieusuwalności sędziów. Projekty ustaw przyjęte przez większość parlamentarną w pełni tę zasadę uwzględniają i do ich treści Komisja Wenecka nie zgłasza istotnych zastrzeżeń. Usunięcie sędziów TK z zajmowanych stanowisk przewiduje natomiast projekt noweli konstytucyjnej będący inicjatywą ustawodawczą Senatu. W tym zakresie Komisja Wenecka przedstawia zastrzeżenia. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z projektem zmiany konstytucyjnej, w której ustrojodawca dysponuje pełną swobodą w zakresie reformowania, przekształcania, likwidowania lub powoływania nowych instytucji publicznych. Warto także zauważyć, że projekt przewiduje prawo do przejścia sędziów w stan spoczynku. Istotne znaczenie ma także fakt, że projekt zmian konstytucyjnych dotyczy instytucji dysfunkcjonalnej orzeczniczo, niespełniającej minimalnych standardów niezależności i apolityczności. Stan, w jakim obecnie znajduje się TK, musi zostać wzięty pod uwagę przy interpretacji stanowiska Komisji Weneckiej.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Ekspert: w Trybunale Konstytucyjnym będzie więcej bezwzględnej polityki Powołanie Bogdana Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że może być tam więcej twardej i bezwzględnej polityki, która będzie wpływać na kierunek wydawanych orzeczeń – uważa dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista.

Czy opinia Komisji Weneckiej może przyczynić się do tego, że na reformę Trybunału trzeba będzie czekać wiele lat?