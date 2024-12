Już za trzy tygodnie list polecony z urzędu przyjdzie on-line

Od 1 stycznia 2025 roku większość urzędów oraz podmiotów publicznych będzie zobowiązana do wysyłania oraz odbierania pism i decyzji przez Internet. Od tego dnia ma wystartować system e-Doręczeń. – Doręczenia elektroniczne to dla samorządów oraz innych podmiotów objętych systemem duża oszczędność czasu i realne oszczędności. W ostatnim czasie gmina Piaseczno informowała, że dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania na tylko jednej akcji obejmującej wysyłkę decyzji podatkowych do mieszkańców zaoszczędziła 300 tys. zł – zauważa wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Upowszechnianie e-Doręczeń oznacza w praktyce, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

W poniedziałek resort cyfryzacji podał, że obecnie, na nieco ponad trzy tygodnie przed uruchomieniem systemu E-doręczeń, liczba urzędów, które posiadają skrzynki do obsługi e-Doręczeń kształtuje się następująco: