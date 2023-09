"Gang barberów" rozbity. Dla okupu porwali biznesmena z Wielkopolski

Do zdarzenia doszło na początku lutego 2021 roku, ale dopiero teraz Prokuratura Krajowa podaje szczegóły sprawy. Biznesmen z woj. wielkopolskiego po wyjściu z domu został zaatakowany i pozbawiony wolności przez trzech mężczyzn przebranych za funkcjonariuszy policji i posługujących się przedmiotem wyglądającym jak broń. Siłą wepchnęli biznesmena do samochodu, związali i wywieźli do jednego z okolicznych lasów. Tam mężczyzna był bity i zastraszany. Sprawcy grozili mu śmiercią. Chcieli uzyskać informację o miejscu ukrycia pieniędzy należących do jeszcze innej osoby.

W wyniku tortur pokrzywdzony przekazał sprawcom, gdzie znajdują się pieniądze. Wtedy został wypuszczony, a sprawcy udali się pod wskazane miejsce i zabrali stamtąd walizkę z pieniędzmi w kwocie ponad 2 milionów złotych.

Pokrzywdzony dotarł przez pola do sklepu znajdującego się w okolicy miejsca uprowadzenia i zadzwonił z niego po pomoc. O wszystkim została powiadomiona policja.

Prowadzili biznes barberski

Do pierwszego zatrzymania doszło w styczniu 2022 roku. Zarzuty usłyszał wówczas mieszkaniec Leszna. W czerwcu 2022 r. zatrzymano kolejną osobę - mieszkańca Bydgoszczy, kolejnych we wrześniu i październiku 2022 r., w marcu 2023 r., a ostatnich w sierpniu 2023 r. Łącznie w sprawie zatrzymano 10 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty.