Kaczyński stanie przed sądem za słowa o "dawaniu w szyję"? Posłowie przeciw

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych negatywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Jarosława Kaczyńskiego. Ma on związek z prywatnym aktem oskarżenia, jaki do sądu wniosła aktywistka dotknięta słowami prezesa PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety.