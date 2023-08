Ustawa antyprzemocowa 2.0: procedura karna przyjazna dla pokrzywdzonych

Ustawa antyprzemocowa 2.0 wprowadza także pakiet rozwiązań w zakresie procedury karnej przyjaznej dla pokrzywdzonych. Zgodnie z nowymi przepisami organ prowadzący postępowanie będzie, w oparciu o szczegółowy kwestionariusz, ustali indywidualne potrzeby pokrzywdzonego. Dzięki temu przesłuchanie zostanie przygotowane z uwzględnieniem jego osobistej sytuacji – ograniczeń i potrzeb.

Zmiany nastąpią również w procedurze pouczeń o prawach i obowiązkach uczestników postępowania. Mają być sporządzone w prostym, zrozumiałym języku. Dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia, lub osób które nie ukończyły 18 lat, przewidziano dodatkowo wyjaśnienia odnośnie ich uprawnień i obowiązków. W zależności od grupy docelowej, będą one udzielane w formie opisowej lub (dla najmłodszych) graficznej.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

Ustawa antyprzemocowa 2.0 wprowadzi także nowy, przyjazny tryb przesłuchania dla osób, u których występują zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwojowe lub zakłócenia zdolności oceny sytuacji. Jeżeli będzie to konieczne, przesłuchanie takie będzie odbywać się przy wykorzystaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Komunikacja alternatywna służy do porozumiewania się w inny sposób niż za pomocą mowy, a komunikacja wspomagająca ma charakter uzupełniający do występującej choćby w minimalnym stopniu mowy werbalnej. To m.in. piktogramy, System PCS, czy system językowy MAKATON.

Standardy dotyczące tej specjalnej procedury, a także wzory pouczeń, wyjaśnień i informacji przygotowywane są we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Przy ich opracowywaniu Ministerstwo Sprawiedliwości korzysta także z międzynarodowego doświadczenia UNICEF, z którym zawarło w tej kwestii porozumienie.

- Wspomniane rozwiązania wejdą w życie 15 lutego 2024 r. - podano w komunikacie MS.