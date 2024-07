Gościem Ewy Szadkowskiej we wtorkowym magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” będzie dr Wojciech Górowski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Ekspert oceni, na ile obowiązujące w Polsce prawo pozwala karać piratów drogowych - sprawców wypadków o najbardziej tragicznych skutkach, w sposób odpowiednio surowy. Opinią publiczną wstrząsnęła właśnie informacja o karze dożywotniego pozbawienia wolności, na którą sąd w Hanowerze skazał 42-letnią Polkę. Kobieta była sądzona w procesie dotyczącym nielegalnego wyścigu samochodowego w jednym z niemieckich miast. Doszło wówczas do wypadku, w którym zginęło dwoje małych dzieci. Czy podobny wyrok mógłby zapaść w polskim sądzie? Czy prokuratura w przeszłości podejmowała już próby doprowadzenia do wymierzenia piratom drogowym kar jak za zabójstwo?

Będzie też o potrzebie dokonania zmian w systemie szkolenia kandydatów na kierowców i zachęcaniu policji, by częściej występowała do sądu z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, zamiast poprzestawać na nałożeniu mandatu.