Zmiany, nad którymi toczą się prace w Parlamencie Europejskim, mają jeszcze zaostrzyć zasady. Utrata prawa jazdy groziłaby za przekroczenie prędkości już o 30 km/h. Taka zasada miałyby obowiązywać we wszystkich krajach wspólnoty bez wyjątku.

To nie wszystko. Zgodnie z planami projektodawców, zakaz prowadzenia samochodu orzeczony w jednym kraju UE, miałby obowiązywać na terenie całej Unii.

Dziennik podaje przykład. Dzisiaj kierowca, który zostanie w Polsce złapany na prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu i kontrola wykaże, że ma 0,2 promila, straci prawo jazdy w Polsce. Natomiast w Niemczech, gdzie limity spożycia alkoholu są mniej wyśrubowane, może siadać za kółkiem. Po reformie taki delikwent nie mógłby prowadzić w żadnym unijnym kraju.

Brawo, ale sprawdźmy oznakowanie dróg

Zmiany podobają się ekspertowi ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego "Fakt" poprosił o komentarz.

– Brawo! To bardzo dobry krok, by zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Dobry, ale pod pewnymi warunkami - – mówi Marek Konkolewski. – Przede wszystkim należy dokonać rzetelnej, uczciwej, drobiazgowej lustracji oznakowania drogowego ograniczającej prędkość. Dotyczy to także znaków informujących o tym, że wjeżdżamy w obszar zabudowany – wskazuje ekspert.

Jak mówi Konkolewski, jeśli przepisy wejdą w życie, kierowcy o wiele szybciej będą tracić prawo jazdy, bo policjanci nie będą mieć litości.