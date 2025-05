Ministerstwo Zdrowia ogłosiło drugą listę leków o ugruntowanej skuteczności

Jak podaje resort zdrowia, na drugą listę leków o ugruntowanej skuteczności trafiło 17 substancji czynnych, które będą wykorzystane w terapiach onkologicznych. Wśród nich są 4 leki w dostępie aptecznym oraz 13 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii. Mają one zastosowanie w terapii m.in. białaczki, raka piersi, płuc, jelita grubego, a także w leczeniu powikłań nowotworowych. Ministerstwo szacuje, że łączna kwota refundacji wyniesie 134,78 mln zł.

Pierwsza lista leków o ugruntowanej skuteczności została przedstawiona w październiku ubiegłego roku i dotyczyła leków kardiologicznych. Resort zapowiada, że w drugiej połowie tego roku zostaną opracowane kolejne listy. Pierwsza z nich obejmie leki ginekologiczne i endokrynologiczna, a kolejna – gastroenterologiczne.

Druga lista leków o ugruntowanej skuteczności – co zawiera?

1. Anastrozol - w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego

2. Dazatinib - Leczenie dzieci i młodzieży do lat 18 z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej (ang. Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukaemia in chronic phase, Ph+ CML CP) lub Ph+ CML CP w przypadku oporności lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem; Leczenie dzieci i młodzieży do lat 18 z nowo rozpoznaną Ph+ ALL (ostra białaczka limfoblastyczna) w skojarzeniu z chemioterapią