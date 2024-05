Wyrok wydał pięcioosobowy skład TK: sędzia TK Stanisław Piotrowicz — przewodniczący, Krystyna Pawłowicz - sprawozdawca. Ponadto, w składzie byli: prezes TK Julia Przyłębska oraz sędziowie Bartłomiej Sochański i Rafał Wojciechowski.

Wybory kopertowe w czasie pandemii

O zbadanie tych przepisów wystąpiła do TK na początku grudniu 2023 r. grupa posłów PiS wskazując, że art. 11 ust. 2 ustawy o COVID-19 (lub art. 11 ust. 3, który go zastąpił) przez wykluczenie (tak przynajmniej niektórzy twierdzą) możliwości wydania poleceń zmierzających do przygotowania i przeprowadzania wyborów, prowadził do uniemożliwienia premierowi wykonywania części kompetencji w zakresie polityki wewnętrznej, tu zapewnienie obywatelom warunków do wykonania biernego i czynnego prawa wyborczego.

Według tego przepisu premier w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, mógł wydawać polecenia obowiązujące inne osoby prawne i organizacyjne oraz przedsiębiorców.

Konkretnie chodzi o decyzję premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. którą polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w trybie korespondencyjnym: druk kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych.