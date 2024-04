– Kodeks wyborczy zakazuje umieszczania materiałów wyborczych bez zezwolenia, natomiast nie precyzuje trybu postępowania z nimi w przypadku, gdy plakaty już wiszą – zauważa prawnik.

Jeśli jednak komitet wyborczy zawiadomiłby służby o zniszczeniu lub usunięciu materiału, to tym samym przyznałby się do wywieszenia go bez zgody właściciela posesji. Ten z kolei mógłby domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości.

– Moim zdaniem rozsądnym wyjściem byłoby uregulowanie wysokości stawki za wykorzystanie z cudzej nieruchomości do agitacji wyborczej, bez zgody jej właściciela lub zarządcy – uważa radca prawny Karol Hojda z Kancelarii Radcy Prawnego.

– O ile teraz może on domagać się zapłaty w postępowaniu cywilnym, o tyle zwykle przyznawane są mu kwoty w wysokości stawek rynkowych lub też niewiele wyższe – tłumaczy. I ocenia, że jeśli przepisy dawałyby mu możliwość ubiegania się o kwoty np. dziesięciokrotnie wyższe, to część komitetów poważnie zastanowiłaby się, zanim powiesiłaby swoje materiały.

Czytaj więcej Zadania 78,5 tys. zł kary dla posła PiS za plakaty wyborcze Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza musi zapłacić 78 500 zł kary za nielegalne rozwieszenie plakatów wyborczych w Zielonej Górze tuż przed ciszą wyborczą w październiku 2023 r. Decyzja prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego jest już prawomocna.

Gminy mówią pas w kwestii zdejmowania plakatów

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku terenów, na których obowiązują gminne uchwały krajobrazowe. Mec. Hojda ma wątpliwości, czy mogłyby one ingerować w przepisy powszechnie obowiązujące, czyli np. skracać czas na sprzątanie materiałów, regulowany przez kodeks wyborczy. – Myślę, że ich zapisy mogłyby jednak ograniczać rozmiary poszczególnych bannerów czy zakazywać wywieszania ich w zabytkowych miejscach, np. na kamienicach – dodaje ekspert.