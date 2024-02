Według posłów PiS, Sejm nie może również przemilczeć podejmowanych przez Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego „prób wprowadzenia ręcznego sterowania w prokuraturze i usiłowania faktycznego odwołania Prokuratora Krajowego w sposób całkowicie bezprawny, wbrew jednoznacznym przepisom ustaw i na podstawie wysoce nieprzekonujących opinii.”

Autorzy uchwały chcą także wyrażenia sprzeciwu wobec "lekceważenia prezydenckiego aktu łaski, orzeczeń wydanych przez Trybunał Konstytucyjny, a wreszcie postanowień Sądu Najwyższego przez tych polityków czy sędziów, którzy się z nimi nie zgadzają„, a także ”wobec naruszenia nietykalności posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz pozbawienia ich prawa do sprawowania mandatów poselskich."

"Chociaż po 13 grudnia 2023 r. nie zmieniła się obowiązująca w Polsce Konstytucja RP z 1997 r., rząd Donalda Tuska zaczyna wprowadzać zupełnie inny porządek ustrojowy. To burzy filary, na których opiera się polski system prawny. Wprowadzając systemowe bezprawie, przemocą dążąc do zmiany ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, rządząca koalicja wypełnia tym samym znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 127 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r. Sejm z rosnącą obawą odnotowuje fakt, że po 1989 roku groźba skutecznego przeprowadzenia zamachu konstytucyjnego, metody znanej z niechlubnej historii innych państw, nie była w Polsce nigdy tak realna jak dzisiaj." - twierdzą autorzy projektu.

Czyn zabroniony z art. 127 § 1 Kodeksu karnego to inaczej zamach stanu. Za przestępstwo to grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

PiS przeciwko torturom

W ostatniej uchwale PiS proponuje odniesienie się Sejmu do rzekomych tortur zastosowanych wobec Mariusza Kamińskiego w czasie, gdy odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną przez sąd. Kamiński podjął wówczas zakazany przez prawo protest głodowy, a lekarze zdecydowali o konieczności przymusowego dokarmiania.