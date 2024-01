Eksperci zgodni ws. Kamińskiego i Wąsika: politycy stracili mandaty poselskie

- Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik utracili swoje mandaty poselskie w dniu wydania przez sąd prawomocnego wyroku. Ułaskawienie nie przywróciło im mandatów poselskich. Pełen zakres aktu łaski, obejmujący również zatarcie skazania, umożliwia jedynie kandydowanie tych panów w kolejnych wyborach. Panowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik w wyniku ułaskawienia mają przywrócone bierne prawo wyborcze. Ale nie oznacza to przywrócenia im mandatów poselskich. – uważa radca prawny Piotr Podgórski.

- Wygaśnięcie mandatu nastąpiło ex lege z momentem utraty prawa wybieralności, a to z kolei nastąpiło w chwili wydania prawomocnego wyroku w 2023 r. (art. 247 par. 1 pkt. 2) ustawy Kodeksy wyborczy w zw. z art. 99 ust. 3 Konstytucji RP. Paradoksalnie, „ponowne ułaskawienie” , to tylko potwierdza. Skoro trzeba było ułaskawić, to znaczy, że pierwsze „ułaskawienie” nie wywołało skutków prawnych, zatem wyrok z 2023 r. zapadł, a że był prawomocny, to spowodował wygaśnięcie mandatu – stwierdził Paweł Litwiński, adwokat i partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Pogląd, że postanowienie Prezydenta RP o ułaskawieniu nie przywraca mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. – podziela dr hab. prof. Tomasz Safjański. - Z dniem wydania prawomocnego wyroku skazującego mandaty te wygasły ipso iure. Natomiast z dniem wydania przez Prezydenta RP pełnego aktu łaski osoby te w świetle prawa są uznawane za niekarane. Tym samym zatarciu ulegają skutki prawomocnego wyroku skazującego, co nie ma żadnego wpływu na przywrócenie mandatu posła. – dodaje Tomasz Safjański

Do pytania o mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika odniósł się również adwokat Maciej Jamka. - Trzeba mieć świadomość, że to nie jest pytanie o prawo tylko o akty wiary. Prawo nie obowiązuje (nie istnieje) jeśli nie ma podstawowego konsensusu, co do sposobu ustalania jego treści (nie ma organu lub osoby, która ustali wiążąco dla wszystkich treść normy prawnej). W takiej sytuacji rację ma ten, kto jest w stanie wyegzekwować swój pogląd. Z prawem nie ma to wiele wspólnego – uważa Maciej Jamka.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia przepisów prawa byli panowie ministrowie, nie są posłami. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem warszawskiego Sądu Okręgowego i w stosunku do tego orzeczenia Prezydent, korzystając ze swoich uprawnień, podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski – uważa radca prawny dr Marcin Wojewódka. - Nie ulega wątpliwości, że panowie Kamiński i Wąsik zostali teraz prawomocnie skazani, co spowodowało z mocy prawa wygaśnięcie ich mandatów poselskich na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 99 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 11 § 2 pkt I Kodeksu wyborczego. – dodaje Marcin Wojewódka.