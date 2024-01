- Gdyby to tylko ode mnie zależało, to chętnie bym poszedł do wyborów jako Koalicja 15 października. To są wybory samorządowe, więc zrozumiem jeśli nasi partnerzy zdecydują się na samodzielny start - powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że wybory samorządowe odbędą się prawdopodobnie 7 i 21 kwietnia.