Oszukują metodą "na adwokata". Żerują na zaufaniu do autorytetów prawniczych

Podobnie jak przy metodzie „na policjanta”, oszuści wykorzystują nasze zaufanie do autorytetów i w ten sposób unikają spłaty własnych zobowiązań.

Reklama

- Metoda ta polega na przekazywaniu fałszywych informacji swoim wierzycielom, odnośnie możliwości spłaty zadłużenia oraz kolejnych czynności, które mają nastąpić, aby np. konto dłużnika zostało zwolnione z zabezpieczenia – informuje Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy.

Powołują się na znanych adwokatów

Oszuści powołują się przy tym na swoich rzekomych pełnomocników i przesyłają zrzuty ekranu z wiadomościami rzekomo od nich otrzymanymi. W rozmowach telefonicznych zapewniają, że ich prawni reprezentanci pracują nad sprawą, ale wymaga to więcej czasu.

Aby jeszcze bardziej uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń, powołują się na znanych i cenionych mecenasów. Bez problemu mogą bowiem posłużyć się ich wizerunkiem, podawać ich i tak znanych publicznie dane czy adresy kancelarii. W rzeczywistości sami wymyślają i preparują wiadomości, zaś odpowiedzialność za zwłokę zrzucają na działania pełnomocnika i wymyślone procedury.

Zaproponujmy spotkanie z „pełnomocnikiem”

Przed oszustwami można się jednak skutecznie chronić. Czerwona lampka powinna nam się zaświecić zawsze, gdy przekazywane przez rzekomych pełnomocników informacje wydają nam się w jakikolwiek sposób podejrzane i nieskładne, lub zawierają błędy językowe. Warto wtedy zaalarmować własnego pełnomocnika, lub też zaproponować rzeczywiste spotkanie z dłużnikiem i rzekomo reprezentującym go prawnikiem. Jeśli to nie przeniesie rezultatu, można bezpośrednio skontaktować się z nim skontaktować i zapytać, czy faktycznie reprezentuje on naszego dłużnika. To ważne zwłaszcza, jeśli pełnomocnik nie występował w postępowaniu sądowym.