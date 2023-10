W mijającej IX kadencji Sejmu uchwalono 662 ustawy, a ok. 30 proc. projektów było procedowanych przez Sejm krócej niż 14 dni. W dalszym ciągu występuje zjawisko przedkładania projektów opracowanych w ministerstwach przez grupy posłów partii rządzącej, tzw. bajpasowania. Informacje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego na poziomie rządowym nie były na bieżąco uzupełnianie, a w niektórych przypadkach, mimo że od konsultacji publicznych minęły prawie trzy lata, nie opublikowano opinii przedstawionych w tych konsultacjach.

Reklama

Częsta jest również praktyka „wrzutek” polegająca na dołączaniu na późnym etapie prac przepisów, które nie mają nic wspólnego z głównym przedmiotem projektów. Z kolei organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy są często wykluczani z procesów podejmowania decyzji, z uzasadnieniem, że ze względu na szybkiego tempa prac.

Autorzy raportu zaprezentowali też rekomendacje mogące podnieść jakość procesu stanowienia prawa: Stworzenie realnego systemu programowania prac legislacyjnych rządu, by zapobiegał choćby "lawinom nowelizacji"; przestrzeganie transparentności procesu tworzenia aktów prawnych przez terminowe udostępnianie na platformie Rządowego Centrum Legislacji pełnej ich dokumentacji.

Konieczne jest włączenie Rady Legislacyjnej, jako rządowego apolitycznego ciała eksperckiego do prac nad regulacjami o znaczeniu ustrojowym, istotnych dla gospodarki, a także regulacji kodeksowych. Należało by wznowić prac komisji kodyfikacyjnych dbających o spójność regulacji kodeksowych. Trzeba wprowadzić obowiązkowe przygotowywania oceny skutków regulacji projektów poselskich, a następnie prowadzenia skutecznej weryfikacji ich zawartości.

Co się tyczy debaty parlamentarnej to autorzy raportu postulują, zagwarantowanie odpowiedniego czasu przeznaczonego na nią, w szczególności podczas prac w komisjach oraz podkomisjach sejmowych i senackich.