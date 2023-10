Z kolei adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef wskazywał w imieniu tego samego komitetu, że zbiżające się referendum odbywać się będzie w politycznej atmosferze i ujawnienie stanowiska głosującego w kwestii referendum ujawniać będzie jego stanowisko polityczne. Dlatego komitet ten zaproponował dwa spisy głosujących: jeden do wyborów, a drugi do referendum, aby podchodzili oni do tego, do którego chcą.

Państwowa Komisja Wyborcza jest przeciw

Z tym stanowiskiem nie zgadzał się pełnomocnik PKW mec. Rafał Sikorski, wskazując m.in., że PKW ma realizować prawo wyborcze i zapewnić sprawne przeprowadzenie wyborów i referendum, i temu służą wytyczne.

Sędziowie: Paweł Księżak, Aleksander Stępkowski i Grzegorz Żmij dopytywali z kolei strony postępowania – a zwłaszcza skarżących – kiedy i w jakim zakresie miałoby dojść do naruszenia tajemnicy. O ważności referendum decyduje bowiem nie samo przyjęcie karty referendalnej, ale liczba ważnych kart w urnie. A zanim karta tam trafi, głosujący może sprawić, że będzie ona nieważna. Po drugie – argumentowano w SN – ułożenie osobnych list (do wyborów i do referendum) na dwóch stolikach tym bardziej będzie wskazywać, kto głosuje w referendum, a kto nie.

Wszyscy się zgodzili, że nie ma automatycznego związku między osobą niegłosującą w referendum a tym, na kogo głosuje się w wyborach.

Mec. Beata Tokaj, była szefowa Krajowego Biura Wyborczego uważa, że wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP czy wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego nie powinno się łączyć z referendum.

– Wybory i referendum mogłyby odbyć się tego samego dnia, ale powinny je przeprowadzać osobne komisje, przy użyciu osobnych urn wyborczych. Także spisy wyborców powinny być sporządzone oddzielnie do wyborów i do referendum. Artykuł 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym stanowi, że głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów. To mogłoby wyeliminować zarzuty o tajności głosowania – ocenia mecenas Beata Tokaj.