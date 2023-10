Gdyby nawet był odrębny spis głosujących w referendum, to i tak fakt ten niepobrania karty byłby ujawniony wobec komisji, a czasem i innych głosujących, powiedział w uzasadnieniu sędzia Grzegorz Żmij. Takie odnotowanie niepobrania karty referendaljnej jest konieczne dla policzenia pobranych kart i rozliczenia się z nich przez komisję, a także pozwala osobie, która nie zagłosowała wrócić jeszcze tego samego dnia do lokalu wyborczego i zagłosować.

Reklama

Komitet wyborczy KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe zaskarżył do SN kilka przepisów uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 211/2023, która nakazuje obwodowym komisjom wyborczym, aby w przypadku gdy wyborca nie przyjmuje karty referendalnej wraz z kartą wyborczą, komisja adnotowała ten fakt w spisie wyborców obok nazwiska głosującego.

Pełnomocnik wyborczy tego komitetu Stanisław Zakroczymski i reprezentujący go adwokat Marcin Radwan-Röhrenschefdwan argumentowali przed SN, że wskazania uchwały PKW naruszają zasady tajności wyborów, gwarantowane w konstytucji, co ma zwłaszcza w głosowaniu 15 października wyjątkowe znaczenie, gdyż referendum odbywać się będzie w atmosferze politycznego sporu ujawnienie negatywnego stanowiska głosującego co do udziału w referendum ujawniać będzie jego stanowisko polityczne (wyborcze). Dlatego komitet ten zaproponował dwa spisy głosujących, jeden do wyborów, a drugi do referendum, aby podchodzili oni tylko do tego gdzie chcą zagłosować.

Ze stanowiskiem Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi nie zgadzał się pełnomocnik PKW mec. Rafał Sikorski wskazując m.in., że PKW ma realizować prawo wyborcze, i zapewnić sprawne przeprowadzenie wyborów i referendum, i temu służą wytyczne. W przypadku natomiast oddzielnych spisów jeszcze bardziej będzie widoczne dla kto udaje się lub nie do oddzielnego stolika przeznaczonego do obioru karty referendalnej.