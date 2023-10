Roman Giertych: Zbigniew Ziobro przegrał ze mną w sądzie

Do swojego wpisu na platformie X (dawniej Twitter) adwokat i kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu załączył nagranie. - Dzisiaj, przed chwilą właściwie, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok nakazujący prokuraturze zapłacić 20 tysięcy złotych za niesłuszne i nielegalne zatrzymanie mnie trzy lata temu - mówi Roman Giertych. - Dokładnie trzy lata temu, 15 października, zostałem zatrzymany na schodach Sądu Okręgowego w Warszawie. Sądy już wcześniej uznały to zatrzymanie za nielegalne i niezasadne, i dzisiaj zapadł wyrok zasądzający 20 tysięcy - dodaje.

Giertych podkreśla, iż jest to 15 orzeczenie, w którym wygrał "z państwem PiS w tej sprawie". - 15 do zera wygrałem. I to nie jest akurat przytyk do powszechnego przydomku prokuratora generalnego, tylko po prostu nie wygrali ze mną ani jednej sprawy - zaznacza.

W nagraniu mecenas zapowiada, że przyznaną kwotę przeznaczy na cel społeczny, "a mianowicie pomoc tym, którzy zostali poszkodowani przez państwo PiS w ten czy inny sposób".

Przypomnijmy, że w 15 października 2020 r. doszło do zatrzymania byłego wicepremiera Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego dom i kancelaria były przeszukiwane w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa gospodarczego.

Mecenasowi Giertychowi oraz 11 innych osobom przedstawiono zarzuty przywłaszczenia ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej Polnord, wyrządzenia firmie szkody majątkowej oraz prania pieniędzy.