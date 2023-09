Marszałek Witek przekazała w rozmowie z PAP, że we wrześniu nie odbędzie się żadne posiedzenie Sejmu. Brak pracy posłów ma wynikać ze szczytu kampanii wyborczej i trudności w zwołaniu wszystkich parlamentarzystów, którzy są zajęci swoją działalnością związaną z wyborami.

Oznacza to, że do czasu wyborów parlamentarnych, czyli 15 października 2023 posłowie nie podejmą pracy nad żadnym projektem ustawy, który został zgłoszony w czasie trwania obecnej kadencji. Obecnie do Sejmu zgłoszone jest ponad 300 projektów przepisów, które wobec zapowiedzi marszałek Sejmu nie zostaną w żaden sposób rozpatrzone i trafią "do kosza" ze względu na zasadę dyskontynuacji prac.

W jednym w ten sposób "skreślonych" projektów znajduje się tzw. wrzutka poselska dotycząca prawa budowlanego i stawiania budynków powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę.