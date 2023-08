Jak sprawdzić wyniki czerwcowego egzaminu zawodowego

Jak informowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki egzaminu zawodowego zostaną podane 31 sierpnia. W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Osoby, które przystąpiły do egzaminu w Formule 2017 i 2019 wyniki egzaminu zawodowego mogą sprawdzić na Portalu Zdającego od godz. 10.00, choć trzeba się liczyć z możliwym przeciążeniem serwerów. Serwis strefaedukacji.pl wyjaśnia krok po kroku, jak to zrobić.

Potrzebne dane do logowania

Do sprawdzenia wyników w Systemie Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ), potrzebne są dane do logowania i kod aktywacyjny, które zdający powinien był otrzymać od wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. Są one ważne bezterminowo.

Po wejściu na stronę https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?, należy wpisać login i hasło. Informacje o wynikach pojawiają się od godz. 10, jeśli ich nie ma, warto co jakiś czas odświeżać stronę.

Uczniowie, którzy nie pamiętają danych do logowania, muszą skontaktować się z dyrektorem ośrodka egzaminacyjnego (szkoły). Może on w dowolnym momencie zresetować hasło i utworzyć zdającemu nowy kod aktywacyjny, może także wprowadzić do systemu SIOEPKZ adres e-mail zdającego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zalecała, by przed sprawdzeniem wyników 31 sierpnia, zalogować się wcześniej na próbę i sprawdzić, czy wszystko działa.

Można także dzwonić na infolinię SIOEPKZ (dostępna od godz. 7.30 do 17.30): +48 22 310 20 03.