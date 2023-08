Wybory 2023: czy karty do głosowania będzie można wrzucić do urny w kopercie?

RPO Marcin Wiącek zajął się sprawą przezroczystych urn wyborczych po sygnałach od obywateli. Ustalił, że sam ustawodawca miał świadomość zagrożeń dla zasady tajności głosowania związanych z ich wprowadzeniem w 2016 r. Miała im przeciwdziałać możliwość wrzucenia przez wyborcę karty (lub kart) do głosowania do urny wyborczej w kopercie, wprowadzona w art. 52 § 8 Kodeksu wyborczego.

Na mocy przepisów ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, art. 52 § 8 został zmieniony. Obecnie nie wskazuje on na możliwość oddania głosu w kopercie na kartę lub karty do głosowania.

Tymczasem - zgodnie z projektem przytoczonej ustawy nowelizującej - w wyniku przyjęcia nowych regulacji „na urzędnika wyborczego [miał zostać] przeniesiony z wójta, obowiązek zapewnienia dostępności kopert na karty do głosowania w lokalu wyborczym na obszarze kraju".

- To sugeruje, że wolą projektodawcy było, aby obywatele nadal mieli prawo wrzucać głosy do urny wyborczej z wykorzystaniem koperty. Obywatele, z uwagi na wskazane zmiany przepisów Kodeksu, nie mają jednak pewności co do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie - twierdzi RPO.