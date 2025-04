Chodzi o Andrzeja Grygoruka, prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku delegowanego do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Do niedawna był on także członkiem zarządu stowarzyszenia Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

29 marca 2025 r. do jego domu zostali wezwani policjanci na interwencję z powodu awantury. Zatrzymali pijanego prokuratora i zawieźli na izbę wytrzeźwień. Okazało się, że to znany białostocki prokurator. Sprawą zajmuje się teraz Prokuratura Krajowa.

Prokurator Generalny chce dyscyplinarki dla pijanego prokuratora z Białegostoku

W piątek prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego, poinformowała, że zgromadzone przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku materiały dotyczące zatrzymania i doprowadzenia prokuratora do izby wytrzeźwień, zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego oraz Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

„Przeprowadzona przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego ocena tych materiałów dostarczyła podstaw do przyjęcia uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez ww. prokuratora deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu, co skutkowało przekazaniem sprawy do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla gdańskiego okręgu regionalnego, w celu podjęcia czynności wyjaśniających. W ich toku badane będą także okoliczności związane z przyczynami interwencji Policji w miejscu zamieszkania prokuratora” - przekazał Anna Adamiak.