A co z zaleceniem prześwietlania profili podejrzewanego w mediach społecznościowych, włącznie ze skasowanymi postami. Czy to nie jest szukanie haków i winy na siłę?

Są głosy, że państwo będzie karać za poglądy. To nieprawda. Można mieć poglądy, opinie, negatywne emocje, a nawet mówić o nich publicznie, ale nie wolno nawoływać do nienawiści, grozić i znieważać. Wytyczne to nie zamach na wolność słowa Nie chodzi o szukanie haków, tylko o unikanie naiwności. Czasami sprawca twierdzi, że znieważył pokrzywdzonego, ale nie z powodu jego narodowości, bo on do Ukraińców nic nie ma. A kiedy zajrzymy na jego profil na Facebooku, widzimy dziesiątki wpisów o niższości cywilizacyjnej Ukraińców, o ich genetycznej skłonności do okrucieństwa, o tym, że nawet czaszki mają mniejsze niż inni ludzie.

Według wytycznych ustalenia prokuratorów mają opierać się m.in. na publikacjach naukowych, a jeśli takich brakuje, to należy sięgnąć po materiały tworzone przez organizacje zajmujące się ochroną praw osób dyskryminowanych. Jakie to organizacje?

Wytyczne nie wskazują konkretnych organizacji. W 90 proc. spraw dostępne opracowania naukowe wystarczają. W innych wypadkach warto skorzystać z zasobów organizacji, które na co dzień pracują z określoną społecznością. Ich wiedza o języku, tradycjach, wcześniejszych przypadkach przemocy wobec danej grupy może być bezcenna dla organów ścigania.

Czy uważa pan, że takie organizacje będą bezstronne w tego typu sprawach?

To nie organizacje pozarządowe mają być bezstronne. To prokurator i sąd są zobowiązani do zachowania obiektywizmu. Mamy obowiązek krytycznie ocenić, zweryfikować i sprawdzić wszystko to, co znalazło się w aktach. Na tym polega nasza praca.