Startuje ogólnopolski konkurs prawa rodzinnego i spadkowego dla studentów

Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania prawem rodzinnym i spadkowym

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że zmiany społeczne, obyczajowe i gospodarcze wymuszają dynamiczny rozwój prawa rodzinnego i sprzężonego z nim prawa spadkowego, to pierwsze coraz gorzej mieści się w ciasnym gorsecie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r., a prawo spadkowe niemal zamrożone przed 1990 r., budzi się do życia i obnaża swe niedostatki. Wszystko to stawia wyzwania prawodawcy i organom stosującym prawo ale także zwykłym użytkownikom prawa, którym ma ono służyć.

- Potrzeba więc dobrze wykształconych prawników w tej sferze, ideą konkursu jest właśnie rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania prawem rodzinnym i spadkowym. Dyplomy laureatów już teraz stanowią ważny element rozpoczynającej się drogi zawodowej przyszłych prawników i są cenione przez korporacje prawnicze - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Tomasz Justyński, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UMK w Toruniu.

Obok szeregu patronów honorowych – Rzecznika Praw Dziecka, prezydenta Torunia, niektórych Rad Notarialnych - patronat medialny nad konkursem objęła „Rzeczpospolita”.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego poprzednich edycjach znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/profile.php?id=6156711515308