Nowy instrument służący uchylaniu postanowień spadkowych

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje też rozszerzenie możliwości sporządzenia testamentu wojskowego na wszelką działalność sił zbrojnych, zarówno na terenie Polski, jak i poza nim, a więc także międzynarodowe interwencje zbrojne, np. sił NATO.

Co się tyczy procedury sądowej, to projekt przewiduje nowy instrument służący uchylaniu postanowień spadkowych, wydanych z naruszeniem powagi rzeczy osądzonej uprzedniego postanowienia spadkowego w odniesieniu do tego samego spadku (to częsty przedmiot skarg nadzwyczajnych).

Sąd, który orzekał w pierwszej instancji w postępowaniu i wydał postanowienie naruszające zasadę powagi rzeczy osądzonej, będzie umocowany do uchylenia późniejszego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w razie wykrycia wcześniejszego prawomocnego postanowienia.

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac rządu