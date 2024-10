Rzeczniczka Bodnara odpowiada na zarzuty obrońcy Palikota

Skandalem mec. Dubois nazwał zarekwirowanie telefonu Palikota, w którym znajdowała się jego korespondencja z obrońcą. W sprawie zabrał głos prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, który w piśmie do prokuratora generalnego Adama Bodnara prosi "o pilne wyjaśnienia".

- Gdyby ta okoliczność się potwierdziła, to stanowiłoby to naruszenie gwarancji procesowej podstawowej w postępowaniu podejrzanego, czyli prawa do obrony. Takie informacje objęte są tajemnicą obrończą czy tajemnicą adwokacką. (…) Wiem, ze Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej skierował pismo do prokuratora generalnego w tej sprawie - powiedziała prokurator.

Adamiak doprecyzowała, że wie, że są różne opinie na ten temat, ale "funkcja obrończa zaczyna się, jak osoba zwraca się do obrońcy o udzielenie pomocy prawnej."

Co zrobi prokuratura, jeśli Romanowski nie przyjdzie

Rzeczniczka prokuratora generalnego była też pytana o wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego posła Marcina Romanowskiego. Prokuratura zamierza mu postawić 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, które usłyszał już w lipcu, ale nieskutecznie, ze względu na ochronę immunitetem przysługującym mu z racji zasiadania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Immunitet ten został jednak uchylony przez ZPRE. Pierwszy z terminów przesłuchania wyznaczono jutro, w poniedziałek, o godz. 9.

- Ma szansę to uczynić w tym, albo w drugim terminie. (…) Jeśli się nie stawi, a prokurator ustali, że wezwanie zostało skutecznie doręczone, to zostaną podjęte stosowane czynności – wyjaśniła Adamiak. Stwierdziła też, że nie ma podstaw do umorzenia postępowania karnego wobec posła, o co wnioskował obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski.