Nie są to jednak jedyne pytania, które trafiły do SN w sprawie zamieszania wokół władzy w Prokuraturze Krajowej. W lipcu warszawski sąd apelacyjny zapytał o prawidłowość powołania Dariusza Korneluka na obecne stanowisko. Z kolei w marcu gdański sąd rejonowy skierował zagadnienie prawne dotyczące trybu przywrócenia do służby prokuratora Dariusza Barskiego. I właśnie na to pytanie SN ma odpowiedzieć w pierwszej kolejności, 27 września. Terminy rozstrzygnięcia dwóch kolejnych zagadnień nie zostały jeszcze wyznaczone.

Sygnatura akt: IKZP 7/24

tło sprawy Spór o władzę prokuraturze W styczniu prok. Dariusz Barski odebrał pismo prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych prawa o prokuraturze. Obowiązki prokuratora krajowego powierzono tymczasowo Jackowi Bilewiczowi. Jeszcze w lutym konkurs na prokuratora krajowego wygrał Dariusz Korneluk. W kolejnym miesiącu premier powołał go na to stanowisko. Nie zakończyło to jednak konfliktu wokół władzy w prokuraturze. Do Sądu Najwyższego trafiły pytania prawne sądów powszechnych dotyczące m.in. prawidłowości powołania Korneluka na prokuratora krajowego i trybu przywrócenia do służby Barskiego.