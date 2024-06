Bizantyjskie wydatki na siedzibę Prokuratury Krajowej. NIK ujawnia kulisy afery

Bez ekspertyz i przetargów

NIK skontrolowała tę inwestycję finansowaną z pieniędzy podatników. Okazało się, że Prokuratura Krajowa nie zleciła specjalistom wykonania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego nieruchomości, lecz powierzyła te zadania pracownikom Prokuratury Krajowej, którzy nie mieli do tego wymaganych uprawnień. Tym samym Prokuratura Krajowa nie dysponowała rzetelnymi informacjami o sprawności instalacji i urządzeń zamontowanych w nabytych budynkach.

Również szacunek nakładów koniecznych do przystosowania zakupionych budynków do potrzeb Prokuratury Krajowej opierał się na nierealnych założeniach — planowane koszty wzrosły ponad czterokrotnie z 15 mln zł do 76,1 mln zł. Jak to możliwe?

„Kontrola wykazała, że wartość kosztorysowa inwestycji została ustalona nierzetelnie, przez co zaniżono faktyczne nakłady dostosowania budynków do potrzeb Prokuratury Krajowej. Program inwestycji nie spełniał natomiast swej roli, nie mógł być bowiem dla Ministra Sprawiedliwości merytoryczną podstawą do podjęcia decyzji o jej finansowaniu, a następnie do rzetelnego zaplanowania jej realizacji” - twierdzi NIK.

Większość prac remontowych zlecono bez przetargu. Na podstawie art. 4d pkt 8 miał je wykonać Przywięzienny Zakład Pracy Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”.

„Należy przy tym podkreślić, że faktyczne wykonanie prac „Mazovia” zleciła trzem podwykonawcom, wyłonionym po przeprowadzeniu postępowań w trybie przetargów nieograniczonych, z którymi miała zawarte umowy ramowe. W ocenie ówczesnego kierownictwa „Mazovii”, podmiot ten nie posiadał sprzętu do realizacji takiej inwestycji, dysponował jedynie potencjałem podwykonawców, kadrą managerską oraz pracownikami zajmującymi się nadzorem nad osadzonymi, którzy realizowali proste prace budowlane” - twierdzi NIK.

Prokuratura Krajowa zapłaciła więc „Mazovii” za realizację umów zleconych przez „Mazovię” podwykonawcom 29,5 mln zł. To 3,7 mln zł więcej, niż koszty poniesione przez „Mazovię”, które zamknęły się kwotą 25,8 mln zł. Zaledwie 103,2 tys. zł stanowiły koszty robót zrealizowanych samodzielnie przez osoby pozbawione wolności.