Sam profesor w rozmowie z rp.pl podkreślił, że oczekiwał jedynie, aby studenci „odcięli się” od obrażającego tysiące kobiet wpisu. I postawił warunek, że jeśli tego nie zrobią, to on kolejnego dnia nie przeprowadzi z nimi zaliczenia części przedmiotu. Jak przekonywał, nie był to egzamin, bo ten zaplanowano dopiero na koniec czerwca. I dodał, że ostatecznie na spornym zaliczeniu nie stawili się sami zdający.

Reakcję władz uczelni wywołał też sposób komunikowania się wykładowcy.

— Wypowiedzi, skierowane do studentów w trakcie wykładu i podczas kilku przeprowadzonych ze studentami nocnych rozmów telefonicznych, były bulwersujące. Naruszały zarówno godność studentów jak i pracowników wydziału, i zdecydowanie obiegały od tego, czego oczekiwać można od nauczyciela akademickiego — podkreśla prof. Przyborowska-Klimczak.

„Wypowiedzi profesora naruszyły godność studentów i pracowników”

Ostatecznie studenci zażądali zmiany egzaminatora i wykładowcy, a władze dziekańskie zwróciły się do kierownika katedry o wyznaczenie osoby, która dokończy z nimi cykl zajęć. W sprawę zaangażowany został też uczelniany rzecznik praw akademickich. Do władz rektorskich studenci skierowali z kolei wniosek o wszczęcie w sprawie postępowania – najpierw wyjaśniającego, a później dyscyplinarnego.

Anna Przyborowska-Klimczak podkreśla, że organizacja zajęć jest sprawą wewnętrzną wydziału.