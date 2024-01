Prokuratorzy-ziobryści stracili kontrolę nad stroną i tweetami Prokuratury

Teraz Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat o powołaniu dwóch nowych rzeczników prasowych: prokurator Anny Adamiak na funkcję rzecznika prasowego Prokuratora Generalnego, a prokuratora Przemysława Nowaka na rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak podaje PK, prok. Anna Adamiak na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej Pani prokurator została powołana po raz pierwszy w 2001 r. Pełniła funkcję Dyrektora Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej, była też ekspertem Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie stosowania instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Była także osobistym przedstawicielem Premiera RP w Grupie Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego. Przez wiele lat była oficerem łącznikowym władz polskich, powołanym do współpracy z Europejskim Komitetem ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem za Zasługi dla Policji. Na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej została powołana ponownie 26 stycznia 2024 r.

Prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie był od 2013 r. do marca 2016 r. rzecznikiem prasowym tej jednostki. Od 2016 r. pracował jako prokurator liniowy w Wydziale 1 Śledczym.

Na stronie Prokuratury Krajowej oraz jej koncie w X pojawiły się komunikaty o ostatnich decyzjach Adama Bodnara tj. powołaniu w Prokuraturze Krajowej zespołu śledczego do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości oraz o cofnięciu wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały siedmiu sędziów ws. kręgu osób uczestniczących w procedurze uzgodnienia płci. Wniosek ten został złożony przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Jak informuje rzecznik Anna Adamiak, w ocenie PG Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o uzgodnienie płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw. Nie ma bowiem w dotychczasowym orzecznictwie SN rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej.