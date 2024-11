Europejski kraj podnosi wiek emerytalny. Zmiany już od 1 stycznia 2025

Portugalia jest jednym z wielu krajów europejskich borykających się z problemem demografii, wydajności systemu emerytalnego i starzejącego się społeczeństwa. Władze kraju planują wdrażanie procesu stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego (opartego m.in. o prognozy średniej długości życia).

Reklama

Portugalski rząd zapowiada podniesienie wieku emerytalnego

Zgodnie z decyzją portugalskiego rządu, od 1 stycznia 2025 roku ustawowy wiek emerytalny zostanie podniesiony do 66 lat i 7 miesięcy, czyli wydłużony o 3 miesiące w porównaniu ze stanem z 2024 roku. Jak się okazuje, jest to jeden z etapów prac dotyczących systemu emerytalnego. W komunikacie wydanym 28 listopada przez rząd Luisa Montenegro zapowiedziano już dalsze podniesienie progu wieku przejścia na emeryturę. Zapowiadana opcja mówi o możliwym podwyższeniu wieku emerytalnego do 66 lat i 9 miesięcy. Według zapowiedzi rządu, taka zmiana mogłaby zostać wprowadzona w 2026 roku. Jak podkreślono w komunikacie, prognoza dotycząca 2026 r. ma charakter wstępny i została opracowana we współpracy z Narodowym Instytutem Statystycznym. W prognozach brano pod uwagę m.in. dane dotyczące wydłużającej się średniej długości życia obywateli Portugalii.

Problem narasta także w innych krajach UE?

Tematyce wieku emerytalnego i zmieniającej się demografii krajów UE przyglądają się m.in. niemieckie media. Jak podaje portal dw.com, już w 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozowała, że w 2024 r. liczba mieszkańców Europy w wieku 65 lat (i wyżej) będzie wyższa niż liczba osób poniżej 15. roku życia. Portal podaje również, że według przewidywań ekonomistów do 2050 r. na każdego emeryta w UE ma przypadać mniej niż dwie osoby pracujące (obecnie są to trzy osoby pracujące przypadające na 1 emeryta).

Rosną również wydatki poszczególnych państw unijnych na utrzymanie systemów emerytalnych. Jak podaje dw.com, obecnie w 17 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej roczne wydatki publiczne na wypłacanie emerytur stanowią ponad 10 proc. produktu krajowego brutto (PKB).