Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji kodeksu pracy, który trafił na Radę Ministrów. Przepisy zostały we wtorek przyjęte przez rząd.

Co to jest staż pracy i do czego jest potrzebny?

Przypomnijmy, że staż pracy ma wpływ m.in. na długość urlopu, wysokość dodatku za wysługę lat czy uprawnienie do nagrody jubileuszowej. Nie ma natomiast znaczenia w kontekście emerytalnym.

Przyjęty projekt definiuje staż na nowo. Resort rodziny, który jest jego autorem chce w ten sposób wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego dla osób wykonujących działalność zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy lub stosunek służbowy.

Co będzie wliczane do stażu pracy?

W efekcie do stażu będą wliczane m.in. okresy zarobkowania na zleceniu i własnej działalności gospodarczej. W trakcie prac nad tymi zmianami poszerzono jeszcze ten katalog wliczanych do stażu aktywności. Włączono do niego m.in. czas, w którym dana osoba przebywała za granicą i tam prowadziła działalność zarobkową (inną niż zatrudnienie), co ma udokumentowane. Dodatkowo do stażu wliczać się będzie również okres zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (chodzi o odpowiednik urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców). Do katalogu dodano też przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start.