„Aktywny rodzic” zakłada zmiany dla placówek

Przypomnijmy, że wydanie rozporządzenie przewiduje ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Reguluje ona zasady programu, który ma ułatwić opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Na „Aktywnego rodzica” składają się trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko co miesiąc przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Wnioski o wypłatę (wyłącznie przez internet) można już wnosić do ZUS od października ubiegłego roku.

Ustawa zakłada również zmiany związane z placówkami zapewniającymi opiekę najmłodszym. Jedna z nich przewiduje, że żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie będą musieli spełniać standardy jakości opieki.

Jakie są standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Jak czytamy na stronie resortu rodziny, standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostały podzielone na cztery obszary:

1) pracy z dziećmi, który dotyczy codziennych doświadczeń dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Kluczowe dla tych doświadczeń są tworzone przez personel warunki sprawowania opieki, dotyczące zarówno organizacji życia instytucji opieki, jak i panującej atmosfery oraz jakości relacji z dziećmi opartych na szacunku i respektowaniu ich praw;

2) organizacji pracy personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym i organizacji pracy dziennego opiekuna, który określa dbałość o profesjonalizację usług opiekuńczych i edukacyjnych, a także o rozwój pracowników, ich dobrostan, przejrzystość i użyteczność procedur oraz odpowiednia aranżacja przestrzeni są podstawą tworzenia wysokiej jakości instytucji opieki. Doskonalenie świadczonych usług, lepsza interakcja między personelem a dziećmi wynikać ma z systematycznego monitorowania i ewaluacji prowadzonej w atmosferze szacunku i zaufania;