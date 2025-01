Rząd chce podnieść prestiż niani i opiekunki w żłobku

Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastępowanie dziennego opiekuna w przypadku, gdy ten przebywa na urlopie lub z innych powodów losowych nie może sprawować opieki nad dziećmi.

Dzienna opieka nad małym dzieckiem z nowymi wymogami

Resort rodziny proponuje wprowadzenie dwóch form organizacyjnych działalności dziennego opiekuna: dzienny opiekun działający na własny rachunek oraz punkt opieki dziennej, w którym opieka jest sprawowana nad maksymalnie 16 dzieci, w tym samym czasie.

W jednym lokalu opieka będzie mogła być sprawowana przez maksymalnie 2 dziennych opiekunów. Pod opieką każdego z nich może znajdować się do 8 dzieci, jeśli pomaga mu rodzic lub inna osoba posiadające takie kwalifikacje, jak dzienny opiekun (obecnie przepisy przewidują, że pod opieką dziennego opiekuna, co do zasady, może znajdować się do 5 dzieci, a jeśli pomaga mu rodzic – do 8 dzieci).

Zmienią się przepisy dotyczące zapewnienia wyżywienia w żłobku lub klubie dziecięcym. Minister zdrowia określi grupy produktów zalecane do spożywania przez dzieci w wieku do lat 3, co ma ułatwić instytucjom opieki dobór zdrowych artykułów spożywczych, pozbawionych nadmiaru cukru lub produktów wysoko przetworzonych. Ponadto, w ramach zmian proponuje się uściślenie, że wysokość opłat za wyżywienie ustala dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego w porozumieniu z podmiotem prowadzącym ww. instytucje. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w przedszkolach.