Chodzi ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP oraz ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Obie Sejm uchalił 20 marca, a mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ponieważ ukazały się w Dz. U. z 12 maja (poz. 620 i 621), wejdą w życie 1 czerwca.

Reklama

"Nowe przepisy to odpowiedź na realne potrzeby i oczekiwania zarówno poszukujących zatrudnienia, jak i pracodawców. Polek i Polaków oraz przebywających na terenie naszego kraju cudzoziemców. Stanowią też realizację kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy" – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany, które wprowadzą nowe przepisy, obejmą m.in. 340 powiatowych urzędów pracy, 16 wojewódzkich urzędów pracy, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy.

Co zmienia ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Poszukujących zatrudnienia ucieszy, że rejestracja w pośredniaku odbywać się będzie w miejscu faktycznego zamieszkania, a nie - jak dotychczas - zameldowania, co jest sporym utrudnieniem dla coraz bardziej mobilnych obywateli. Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia likwiduje też ograniczenia wiekowe w dostępie do różnych instrumentów rynku pracy, np. do cieszącego się zainteresowaniem bonu na zasiedlenie. Dodatkowo niezależnie od okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, będzie on wypłacany w pełnej wysokości.